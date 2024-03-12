МЧС Белгородской области предупредило о ракетной опасности

Власти Белгородской области объявили о ракетной опасности. Уточняется, что она действует в Белгороде и Белгородском районе. Жителей попросили по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам.

Об этом сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале, ссылаясь на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», - предупредили в пресс-службе ведомства.

Прежде сообщалось, что в регионе порядка семи сел остались без энергоснабжения из-за атаки беспилотников украинских вооруженных сил. В частности, пострадали населенные пункты Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.