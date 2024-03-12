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МЧС Белгородской области предупредило о ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, в связи с этим жителей просят не покидать дома и не подходить к окнам.
Дарина Криц 2024-03-12 05:57:01
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress

Власти Белгородской области объявили о ракетной опасности. Уточняется, что она действует в Белгороде и Белгородском районе. Жителей попросили по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам.

Об этом сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале, ссылаясь на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

«РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», - предупредили в пресс-службе ведомства.

Прежде сообщалось, что в регионе порядка семи сел остались без энергоснабжения из-за атаки беспилотников украинских вооруженных сил. В частности, пострадали населенные пункты Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.

#в стране и мире #МЧС РФ #белгородская область #белгород #предупреждение #ракетная опасность
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