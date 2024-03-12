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Бойцы ВС РФ пресекли семь ротаций боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении

Противник за сутки потерял 11 единиц техники и более 140 военнослужащих.
2024-03-12 06:41:01
© Фото: РИА Новости © Видео: Минобороны России

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал о ходе выполнения боевых задач российскими военнослужащими на Южно-Донецком направлении. Видео опубликовало Минобороны России.

Бойцы ВС РФ в ходе ведения активных боевых действий пресекли семь попыток украинских боевиков провести усиления и ротации на боевых позициях в районах населенных пунктов Шевченко, Червоного и Левадного. Ударами артиллерии, бомбардировочной авиации и тяжелых огнеметных систем были также поражены опорные пункты и места скопления живой силы 72-й механизированной бригады и 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Угледара, Водяного и Макаровки.

«В течение суток уничтожены: более 140 военнослужащих противника, буксируемая гаубица M119, восемь единиц автомобильной техники, два БПЛА самолетного типа и склад боеприпасов», - сообщил Гордеев.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Летчики ударили по противнику неуправляемыми авиабомбами ФАБ-500, уничтожив опорники и живую силу украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны России #спецоперация #МО РФ #СВО #Южно-Донецкое направление #группировка войск «Восток»
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