Бойцы ВС РФ пресекли семь ротаций боевиков ВСУ на Южно-Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев рассказал о ходе выполнения боевых задач российскими военнослужащими на Южно-Донецком направлении. Видео опубликовало Минобороны России.

Бойцы ВС РФ в ходе ведения активных боевых действий пресекли семь попыток украинских боевиков провести усиления и ротации на боевых позициях в районах населенных пунктов Шевченко, Червоного и Левадного. Ударами артиллерии, бомбардировочной авиации и тяжелых огнеметных систем были также поражены опорные пункты и места скопления живой силы 72-й механизированной бригады и 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Угледара, Водяного и Макаровки.

«В течение суток уничтожены: более 140 военнослужащих противника, буксируемая гаубица M119, восемь единиц автомобильной техники, два БПЛА самолетного типа и склад боеприпасов», - сообщил Гордеев.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Летчики ударили по противнику неуправляемыми авиабомбами ФАБ-500, уничтожив опорники и живую силу украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.