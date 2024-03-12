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В Белгородской области без света остались 7 сел из-за атаки беспилотников ВСУ

Среди пострадавших населенных пунктов - Ясные Зори, Черемошное, Устинка, а также Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка.
Дарина Криц 2024-03-12 03:54:01
© Фото: РИА Новости

В Белгородской области порядка семи сел остались без электроснабжения после того, как украинские боевики сбросили четыре взрывных устройства на регион.

По информации «Лайф», среди оставшихся без света сел - Ровенек и Соловьевка. При этих ударах никто не пострадал.

«Пострадали населенные пункты Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка, Соловьевка», - уточнили репортеры со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По его данным, устранение последствий на месте аварийными и оперативными службами начнется после согласования с Министерством обороны России.

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