Карлсон подверг критике антироссийскую политику санкций США

Факт введения против России санкций со стороны США и Запада не соответствуют понятию «основанного на правилах миропорядка».

По мнению американского журналиста Такера Карлсона, это жесточайшая политика, проводимая властями США при помощи доллара и санкций. Об этом он заявил в интервью с телеведущим Крисом Куомо.

«Это не основанный на правилах порядок, это самая жесткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы», - цитирует Такера Карлсона РИА Новости.

Экспроприация имущества российских предпринимателей и исключение России из международной банковской системы Swift также не нашли поддержки у Карлсона. Он считает, что такие действия в отношении Москвы не самым лучшим образом повлияют на решение других государств об использовании доллара и хранении своих активов в Соединенных Штатах.

В конце февраля в США заявили, что для конфискации замороженных российских активов президенту Джо Байдену нужны полномочия Конгресса. Тогда координатор по стратегических коммуникациям Джон Кирби обратил внимание, что американские власти совместно с западными партнерами планируют конфисковать некую часть этих суверенных активов России, чтобы направить их на поддержку киевского режима.