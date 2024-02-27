Белый дом: для конфискации российских активов Байдену нужны полномочия Конгресса

Чтобы воспользоваться замороженными российскими активами американскому президенту Джо Байдену нужны законные полномочия от Конгресса США. Об этом во время брифинга в Белом доме рассказал координатор по стратегических коммуникациям Джон Кирби.

«Мы все еще нуждаемся в больших законных полномочиях от Конгресса, чтобы президент мог действовать в этом вопросе», - ответил Кирби на соответствующий вопрос журналистов.

Он добавил, что в планах американских властей совместно с западными партнерами конфисковать некую часть этих суверенных активов России, чтобы направить их на поддержку киевского режима.

До этого американский Минфин оценил риски для мировой экономики в случае конфискации российских активов.

Глава ведомства Джанет Йеллен предположила, что появится риск, если от валют будет значительный сдвиг, но в то же время она считает, что это крайне маловероятно. Также она выразила уверенность, что в этой ситуации не стоит опасаться колебания курса доллара, евро и йены, так как «в мире нет альтернатив этим валютам».

После начала специальной военной операции в 2022 году страны Запада во главе с США заморозили российские активы, принадлежащие государству и некоторым гражданам. Согласно официальным заявлениям, их объем составляет порядка 300 миллиардов долларов.