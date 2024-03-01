Десантники ночью разгромили пехоту ВСУ из орудий 2С9 «Нона-С» вблизи Андреевки

Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 "Нона-С" Уссурийских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии в районе Андреевки на Артемовском направлении. Кадры работы артиллерийских подразделений опубликовало Минобороны РФ.

Цель обнаружили разведчики-десантники во время своей работы. Они вскрыли взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами. Координаты позиций противника тут же передали на пункт управления артиллерией.

На огневые позиции выдвинулись экипажи самоходных орудий «Нона». После прицеливания они нанесли удары по вражеским позициям и уничтожили засевших в опорных пунктах боевиков.

Вся работа велась ночью с использованием приборов ночного видения и тепловизионной аппаратуры. Это делается, чтобы исключить обнаружение наших орудий средствами воздушной разведки противника, которые днём постоянно залетают в район передовых позиций российских десантников и ведут разведку в своих интересах.

Ранее военнослужащие группировки «Центр» показали удары по бронетехнике боевиков российскими FPV-дронами. На видео можно заметить, как дроны буквально влетают в технику врага, поражая цель.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.