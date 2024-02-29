Бойцы группировки «Центр» показали удары по бронетехнике боевиков

МО РФ показало кадры боевой работы групп огневой поддержки группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении, которые ежедневно наносят удары по противнику. На видео - работа расчетов FPV-дронов, поражающих технику врага.

Подразделения огневой поддержки каждые сутки уничтожают по нескольку единиц боевой техники ВСУ, опорные пункты и живую силу боевиков. Действуют они вблизи линии боевого соприкосновения.

Для поражения этих целей бойцы применяют переносные противотанковые комплексы, автоматические станковые гранатометы. В составе групп огневой поддержки работают расчеты FPV-дронов, которые в режиме реального времени показывают обстановку на поле боя, обнаруживают цели и выдают целеуказания для артиллерии, а также сами эффективно уничтожают боевые машины и позиции ВСУ. На опубликованных кадрах видно, как наши расчеты FPV-дронов уничтожают технику противника.

Ранее российские операторы БПЛА показали, как сожгли украинскую технику на правом берегу Днепра. На видео есть кадры поражения самой разной военной техники - от внедорожника HMMWV до танка.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.