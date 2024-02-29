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Бойцы группировки «Центр» показали удары по бронетехнике боевиков

На видео FPV-дроны буквально влетают в боевую технику противника, поражая цель.
2024-02-29 06:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ показало кадры боевой работы групп огневой поддержки группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении, которые ежедневно наносят удары по противнику. На видео - работа расчетов FPV-дронов, поражающих технику врага.

Подразделения огневой поддержки каждые сутки уничтожают по нескольку единиц боевой техники ВСУ, опорные пункты и живую силу боевиков. Действуют они вблизи линии боевого соприкосновения.

Для поражения этих целей бойцы применяют переносные противотанковые комплексы, автоматические станковые гранатометы. В составе групп огневой поддержки работают расчеты FPV-дронов, которые в режиме реального времени показывают обстановку на поле боя, обнаруживают цели и выдают целеуказания для артиллерии, а также сами эффективно уничтожают боевые машины и позиции ВСУ. На опубликованных кадрах видно, как наши расчеты FPV-дронов уничтожают технику противника.

Ранее российские операторы БПЛА показали, как сожгли украинскую технику на правом берегу Днепра. На видео есть кадры поражения самой разной военной техники - от внедорожника HMMWV до танка.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#бронетехника #поражение #огневая поддержка #Авдеевское направление #FPV-дроны
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