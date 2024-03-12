Глава ЦРУ Бернс призвал продолжить помогать Киеву ради сдерживания Пекина

В Соединенных Штатах пояснили, как поддержка Украины помогает им в сдерживании Китая.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс сообщил, что поддерживая киевский режим, происходит сдерживание КНР касательно Тайваня и других интересов китайской стороны. Об этом он рассказал во время выступления на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

«Продолжение поддержки Украины не только не происходит за счет сдерживания Китая, но и в действительности помогает сдерживать Китай. Будь то применительно к Тайваню, Южно-Китайскому морю или другим точкам», - отметил Бернс.

Глава американской разведки считает, что председатель КНР Си Цзиньпин «был отрезвлен» произошедшими событиями на Украине, особенно в 2022 году, и не ожидал предпринятых Киевом и коллективным Западом, в частности, Вашингтоном, действий после начала Москвой специальной военной операции.

Глава ЦРУ считает, что, отказавшись от масштабной военной поддержки Украины, США вызовут сомнения у союзников и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе в своей надежности. Также это «распалит амбиции» властей Китая в отношении Тайваня и Южно-Китайского моря.

Как сообщалось 9 марта, Конгресс США начал разрабатывать пакет помощи Украине в форме кредита. Такая помощь названа альтернативной, часть которой могут предоставить в виде кредита, а залогом предлагается сделать замороженные российские активы.