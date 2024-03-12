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Расчет «Фагота» уничтожил наблюдательный пункт ВСУ к западу от Артемовска

Из вражеского наблюдательного пункта националисты следили за передовыми позициями ВС РФ и запускали беспилотники.
2024-03-12 05:39:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» забайкальских десантников пуском управляемой ракеты уничтожил наблюдательный пункт ВСУ к западу от Артемовска.

Соединения и воинские части ВДВ продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Наблюдательный пункт ВСУ был расположен в заброшенном доме к западу от Артемовска. Из него велось наблюдение за передовыми позициями ВС РФ и проводился запуск и управление разведывательными и ударными беспилотниками. Пока его не обнаружили разведчики отдельного гвардейского соединения ВДВ РФ из Бурятии.

По средствам связи координаты оперативно были переданы на пункт управления. Затем поступил приказ на уничтожение вражеского наблюдательного пункта расчетом ПТРК «Фагот».

Меткий пуск управляемой ракеты из ПТРК Улан-Удэнскими десантниками уничтожил позицию врага с личным составом, который в нем находился.

После завершения боевой работы расчет ПТРК ВДВ оперативно сменил позицию и продолжил выполнять боевую задачу.

Ранее как расчет ПТРК «Фагот» в метель бьет по ВСУ в районе Приютного. Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» работает не только по бронированной технике, но и по опорным пунктам, блиндажам и пулеметным гнездам украинских боевиков.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #ПТРК #ПТУР #наблюдательный пункт #птрк фагот
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