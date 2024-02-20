Погода на руку: как расчет ПТРК «Фагот» в метель бьет по ВСУ в районе Приютного

Вслед за Авдеевкой российская армия начинает активную фазу прорыва обороны ВСУ и на других направлениях специальной военной операции. В районе Приютного Запорожской области штурмовые подразделения группировки войск «Восток» смещают линию боевого соприкосновения на северо-восток.

Работу нашей пехоты прикрывает группа огневой поддержки 5-й армии. Расчет противотанкового ракетного комплекса работает не только по бронированной технике, но и по опорникам, блиндажам и пулеметным гнездам противника. Дистанция - до 3-х километров. Чтобы расчет в это время остался в безопасности, его работу прикрывают другие средства огневой поддержки.

Погода играет на руку: из-за начавшейся метели вероятность обнаружения с воздуха наших бойцов снижается практически до нуля. Однако в любой момент есть риск попасть в прицел вражеского снайпера. Расчет противотанкового ракетного комплекса к огневой позиции подбирается короткими перебежками.

«За ракетой тянется провод. За счет этого провода оператор, который стрельнул, он крутит специальный механизм, и ракета идет либо вверх, либо вниз. Также влево и вправо», - поделился номер расчета ПТРК «Фагот» с позывным «Шаман».

«Техника у врага выкатывается. Пехота с ней ничего не сделает, а ПТУР уже отработает как надо», отметил номер расчета ПТРК «Фагот» с позывным «Ворон».

Привести в боевое положение пусковую установку расчет успевает за 3 минуты. Работать приходится в темпе. В соседней лесополосе - хорошо окопавшийся противник.

Противотанковая управляемая ракета уходит на поражение цели. Попадание зафиксировано. Тут же смена огневой позиции. Пока расчет сворачивает комплекс, снайпер из группы прикрытия держит на прицеле соседнюю лесополосу. А гранатометчик бьет по опорнику, отвлекая неприятеля, тем самым давая возможность нашим штурмовым подразделениям незаметно подобраться с другого фланга и выбить противника из блиндажей, траншей и окопов.

«Лезет. Трусливо. Высунутся так скажем по-сомалийски. Постреляют в нашу сторону. Ответочку получат и начинают прятаться. У тебя адреналин играет. Я думаю только о том, чтобы мои товарищи не пострадали. Мои братья, в первую очередь», - сказал гранатометчик с позывным «Гусь».

На счету у гранатометчика с позывным «Гусь» - более 60 успешных выстрелов. При том, что дистанция, с которой приходится работать военнослужащему, - всего 500-700 метров от цели. В последние дни работа у него и остальных членов группы огневой поддержки на этом участке стала гораздо интенсивнее. Российские войска поступательно и планомерно выбивают украинских националистов из укрепленных районов.