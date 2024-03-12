Экипаж бронепоезда «Енисей» показал запуск БПЛА на ходу без остановки состава

Военные железнодорожники Центрального военного округа обеспечивают безопасность пассажирских и грузовых перевозок на железных дорогах Донбасса. Экипаж бронепоезда ЦВО каждый день обследует участки передвижения грузовых и пассажирских составов по территории ЛНР и ДНР. Российские военнослужащие обследуют железнодорожное полотно на предмет износа или возможных действий ДРГ террористического киевского режима.

Поезд оснащен бронированным покрытием, на платформах имеются укрытия для ведения огня и отражения нападения неприятеля. Уникальный состав имеет на вооружении различные виды оружия, зенитные и танковые пулеметы, 82-мм минометы и боевая машина пехоты БМП-2 с автоматической 30-мм пушкой. При обнаружении противника, экипаж БМП-2 готов спустить с платформы бронемашину в кратчайшие сроки и вступить в бой.

Военные железнодорожники группировки войск «Центр» первыми в зоне СВО стали запускать БПЛА на ходу, без остановки бронепоезда на промежуточных станциях. Это повысило скорость ведения разведки по маршруту состава. Тактико-технические характеристики беспилотных летательных аппаратов, а также мастерство управления операторов позволяют разведывать обстановку и вести техническую разведку в движении на удалении от состава до 5 километров.

Ранее мы показывали кадры обследования путей в Донецкой и Луганской Народной Республике экипажем бронепоезда «Енисей». В задачи экипажа бронепоезда входит техническая разведка железнодорожных участков, сопровождение эшелонов, противодействие диверсантам и мелкий ремонт путей.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.