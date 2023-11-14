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Экипаж бронепоезда «Енисей» обследовал пути в Донецкой и Луганской областях

05:00 14.11.2023
В задачи экипажа бронепоезда входит техническая разведка железнодорожных участков, сопровождение эшелонов, противодействие диверсантам и мелкий ремонт путей.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипаж бронепоезда «Енисей» Центрального военного округа обследовал железнодорожное полотно в Луганской и Донецкой областях. Военные железнодорожники ежедневно следят за состоянием путей, а также выявляют диверсионные группы противника.

«Специальный поезд "Енисей" предназначен для проведения технической разведки железнодорожных участков, для сопровождения воинских эшелонов, а также мелкого ремонта силами и средствами, которые находятся на специальном поезде», - рассказал начальник специального бронепоезда с позывным «Алтай».

Разведку по маршруту следования поезда бойцы осуществляют при помощи беспилотника. Его технические характеристики, а также мастерство оператора позволяют вести разведку на удалении до пяти километров от железнодорожного состава. В случае обнаружения диверсантов бойцы готовы немедленно вступить в бой.

«На специальном поезде "Енисей" находится широкий спектр вооружения, в том числе: боевые машины пехоты, радиоэлектронной борьбы, крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки, гранатометы, минометы, снайперское вооружение. Поезд всегда в готовности отразить атаки диверсионных групп противника», - добавил «Алтай».

Всего с начала спецоперации военные железнодорожники Центрального военного округа восстановили движение на железнодорожных участках продолжительностью около 300 километров, свыше 3 тысяч километров путей расчистили от неразорвавшихся боеприпасов, восстановили около 10 малых и средних мостов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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