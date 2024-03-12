В Киеве и 12 украинских областях сработала воздушная тревога

На украинской территории прозвучала воздушная тревога. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные онлайн-карты украинского Минцифры.

Система оповещения населения сработала в Киеве и 12 украинских областях, среди которых Львовская, Харьковская и Черниговская.

«Речь идет о Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областях», - уточнили в издании.

Этой же ночью стало известно о взрывах в столице Украины Киеве. Согласно местным СМИ, это произошло на левом берегу Днепра.

Тогда же упоминалось и о сработавших системах оповещения населения. В 00:25 по московскому времени воздушные сирены прозвучали в восьми областях Украины, включая Киевскую, Хмельницкую, Винницкую и Черкасскую.