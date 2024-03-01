Создатели шоу «Галерея Звезд» запустили ретро-флешмоб для зрителей

Создатели шоу «Галерея Звезд» на нашем телеканале запустили ретро-флешмоб для зрителей.

И предлагают рассказать о легендарном теледокторе Советского Союза - Юлии Белянчиковой. Если вы смотрели каждый выпуск программы «Здоровье» и вам есть, что вспомнить, мы ждем ваш видеоролик. Это может быть история о том, как советы из передачи помогли вам в жизни, или теплое воспоминание.

«Важны не только воспоминания тех известных людей, кто приходит, но и каждого жителя России, которому наши герои в чем-то помогли, чем-то сделали его мир светлее. И всегда эти воспоминания есть, и мы очень-очень ждем ретро-флешмоб, будем ждать, спасибо большое!» - отметила ведущая, режиссер-постановщик проекта «Галерея звезд» Дарья Пиманова.

Чтобы принять участие в ретро-флешмобе, выберите место с хорошим освещением и запишите короткий рассказ: как вас зовут, откуда вы и какую роль в вашей жизни сыграла Юлия Белянчикова. Телефон держите горизонтально. Ваше видео станет частью программы «Галерея Звезд» на нашем канале.

Ролики для участия во флешмобе нужно присылать на адрес электронной почты: flashmob@mirmedia.pro

«Галерея Звезд» - это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС, в рамках которого у подножия Останкинской телебашни зажглись звезды легенд советского и российского телевидения. Проект лег в основу одноименного шоу, где ведущие и их близкие рассказывают о карьере и жизни. Это большой цикл программ, где каждый выпуск - отдельная история о жизни и творчестве журналистов как прошлого века, так и наших дней.