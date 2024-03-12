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В Нидерландах исключили возможность отправки военных на Украину

При этом не исключена вероятность отправки технического персонала для обучения пилотов ВСУ.
Глеб Владовский 2024-03-12 19:57:01
© Фото: Jochen Tack http imagebroker.com#search Globallookpress

Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину, заявила глава оборонного ведомства страны Кайса Оллонгрен.

«Мы не собираемся отправлять (на Украину) голландских военных. Технический персонал (для обучения пилотов ВСУ эксплуатации F-16 - прим.ред.) - возможно. Теоретически, можно было бы нанять технический персонал, но программа направлена не на это», - подчеркнула министр обороны.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон допустил вероятность того, что НАТО может отправить войска на Украину. В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг посоветовал французскому лидеру спрашивать мнения у членов блока по важным вопросам.

#в стране и мире #НАТО #нидерланды #Отправка войск на Украину
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