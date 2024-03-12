В Нидерландах исключили возможность отправки военных на Украину

Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину, заявила глава оборонного ведомства страны Кайса Оллонгрен.

«Мы не собираемся отправлять (на Украину) голландских военных. Технический персонал (для обучения пилотов ВСУ эксплуатации F-16 - прим.ред.) - возможно. Теоретически, можно было бы нанять технический персонал, но программа направлена не на это», - подчеркнула министр обороны.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон допустил вероятность того, что НАТО может отправить войска на Украину. В свою очередь генсек альянса Йенс Столтенберг посоветовал французскому лидеру спрашивать мнения у членов блока по важным вопросам.