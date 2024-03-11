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Столтенберг посоветовал Макрону спрашивать мнения НАТО по важным вопросам

По словам генсека НАТО, у альянса нет планов отправлять на Украину войска, а Макрону следует консультироваться с союзниками в наиболее важных случаях.
Анастасия Бобылева 2024-03-11 20:43:01
© Фото: Sven Hoppe dpa Globallookpress

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс не планирует отправлять войска на Украину. Он посоветовал французскому президенту Эммануэлю Макрону спрашивать мнения членов НАТО по важным вопросам.

Так Столтенберг прокомментировал недавнее высказывание Макрона о возможной отправке войск на Украину. Генсек альянса заверил, что таких планов у организации нет.

«НАТО не планирует отправлять войска на Украину и НАТО или союзники по НАТО не являются стороной конфликта. Думаю, нам важно консультироваться и приходить к единому подходу по этим важным темам, потому что они имеют значение для всех нас», - цитирует РИА Новости его слова из интервью агентству Reuters.

Столтенберг отметил, что если отдельные страны отправят свои войска, то это повлияет на весь альянс. Он также прокомментировал высказывание папы Римского о том, что для достижения мира путем переговоров все равно нужно «поставлять военную помощь Украине». Генсек НАТО не согласился с этими словами.

Ранее Макрон дополнил свое заявление о возможной отправке военных НАТО на Украину. Он подчеркнул, что эти слова не означают, что он собирается поступить именно так.

#в стране и мире #Украина #НАТО #эммануэль макрон #Йенс Столтенберг
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