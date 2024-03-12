Опубликованы кадры уничтоженной иностранной техники ДРГ в Белгородской области

Минобороны России показало видео с уничтоженной техникой украинских диверсантов в Белгородской области.
Вражеская техника была уничтожена в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино.
Российское оборонное ведомство заявило, что там удалось ликвидировать личный состав террористических формирований украинских националистов, а также бронетранспортеры М113 и боевые машины пехоты Bradley американского производства.
В МО РФ отметили, что враг, понеся существенные потери, был отброшен от границы России. При этом прорыва ДРГ на территорию нашей страны допущено не было.
Ранее публиковалось видео с уничтоженной техникой украинских диверсантов в районе Нехотеевки под Белгородом.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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