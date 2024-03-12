Опубликованы кадры уничтоженной иностранной техники ДРГ в Белгородской области

Минобороны России показало видео с уничтоженной техникой украинских диверсантов в Белгородской области.

Вражеская техника была уничтожена в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино.

Российское оборонное ведомство заявило, что там удалось ликвидировать личный состав террористических формирований украинских националистов, а также бронетранспортеры М113 и боевые машины пехоты Bradley американского производства.

В МО РФ отметили, что враг, понеся существенные потери, был отброшен от границы России. При этом прорыва ДРГ на территорию нашей страны допущено не было.

Ранее публиковалось видео с уничтоженной техникой украинских диверсантов в районе Нехотеевки под Белгородом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.