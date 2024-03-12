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Опубликованы кадры уничтоженной иностранной техники ДРГ в Белгородской области

Уничтоженная техника врага находится в районе населенного пункта Сподарюшино.
2024-03-12 17:09:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало видео с уничтоженной техникой украинских диверсантов в Белгородской области. 

Вражеская техника была уничтожена в приграничной зоне в районе населенного пункта Сподарюшино. 

Российское оборонное ведомство заявило, что там удалось ликвидировать личный состав террористических формирований украинских националистов, а также бронетранспортеры М113 и боевые машины пехоты Bradley американского производства. 

В МО РФ отметили, что враг, понеся существенные потери, был отброшен от границы России. При этом прорыва ДРГ на территорию нашей страны допущено не было. 

Ранее публиковалось видео с уничтоженной техникой украинских диверсантов в районе Нехотеевки под Белгородом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #белгородская область #дрг #Уничтоженная техника #Сподарюшино
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