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МО РФ показало уничтоженную технику ДРГ врага в районе Нехотеевки под Белгородом

В Минобороны России отметили, что прорыва украинских диверсантов допущено не было. Враг был уничтожен на погранпереходе.
2024-03-12 17:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство опубликовало кадры с уничтоженной техникой украинских боевиков, которые пытались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка. 

В МО РФ подчеркнули, что прорыва диверсантов допущено не было - неприятель был уничтожен еще на погранпереходе. Кадры демонстрируют подбитую технику и убегающих террористов, которые уносят своих раненых. 

Минобороны России констатировало пресечение попытки вторжения на территорию России. Это было достигнуто подразделениями ВС РФ вместе с подразделениями ФСБ России. 

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о четырехкратной попытке украинских диверсантов прорваться в Курскую область.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#белгородская область #спецоперация #украинские диверсанты #Нехотеевка
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