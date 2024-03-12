МО РФ показало уничтоженную технику ДРГ врага в районе Нехотеевки под Белгородом

Российское оборонное ведомство опубликовало кадры с уничтоженной техникой украинских боевиков, которые пытались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Нехотеевка.

В МО РФ подчеркнули, что прорыва диверсантов допущено не было - неприятель был уничтожен еще на погранпереходе. Кадры демонстрируют подбитую технику и убегающих террористов, которые уносят своих раненых.

Минобороны России констатировало пресечение попытки вторжения на территорию России. Это было достигнуто подразделениями ВС РФ вместе с подразделениями ФСБ России.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало о четырехкратной попытке украинских диверсантов прорваться в Курскую область.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.