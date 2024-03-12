В Польше рассказали, сколько солдат НАТО готово к военным действиям

Заместитель начальника Генерального штаба Польши Кароль Дымановский сообщил о нахождении 300 тысяч солдат НАТО в состоянии высокой степени готовности к перебазированию в страну. Об этом военнослужащий заявил в эфире местного телевидения.

Замначальника Генштаба подчеркнул, что солдаты готовы стать «щитом НАТО» и прибудут в страну «не после начала войны, а перед ней». Он также отметил, что ранее цифра готовых к переброске в Польшу военнослужащих составляла 40 тысяч.

«Ранее было 40 тысяч солдат, подготовленных к тому, чтобы стать щитом НАТО, а сейчас это 300 тысяч в высокой готовности», - заявил Дымановский.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о присутствии военных контингентов стран НАТО на Украине. Дипломат не стал уточнять, о каких странах идет речь, добавив, что не намерен разглашать эту информацию в отличие от «других политиков».