Политолог Макаркин заверил, что России не грозит разрыв авиасообщения с Грузией

Политолог, вице-президент Центра политических технологий НИУ ВШЭ Алексей Макаркин раскрыл подробности взаимоотношений Грузии и Украины. Он сказал, что в настоящее время отношения между странами довольно напряженные.

«У Украины с Грузией сейчас отношения сложные. Есть достаточно много раздражителей, связанных с тем, что на территории Украины находятся бывшие соратники Саакашвили, которых Грузия разыскивает. Грузия не присоединилась к санкциям в отношении России, что, в свою очередь, у Украины вызывает сильное неприятие», - объясняет он.

По его словам, вопрос авиасообщения между Грузией и Россией - лишь один из камней преткновения на пути к хорошим взаимоотношениям между Киевом и Тбилиси. Алексей Макаркин считает, что ради налаживания этих отношений Грузия не будет отказываться от выгоды, которую приносит сохранение авиасообщения с РФ.

«Для Грузии это выгодно - это и общение с родственниками, и туристическая сфера, и все остальное. Поэтому Грузия, понятно, не будет от этого отказываться», - подчеркнул он.

В то же время идти на конфликт с Киевом Тбилиси не будет, уверен политолог. Это связано с тем, что Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и портить отношения с Украиной ей невыгодно.

«И та, и другая стороны это прекрасно понимают. Они могут обмениваться какими-то заявлениями, но разрыва здесь не будет», - подытожил Макаркин.

Ранее Украина потребовала от Грузии остановить авиасообщение с Россией, а также освободить бывшего грузинского президента и гражданина Украины Михаила Саакашвили, находящегося в данный момент в заключении. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия назвал выполнение этих условий мерами, необходимыми для восстановления отношений между Украиной и Грузией.