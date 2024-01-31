Писательница Улицкая призналась, что направляет средства с продаж книг ВСУ

Лауреат литературных премий «Русский Букер» и «Большая книга», российская писательница Людмила Улицкая призналась, что средства с продажи ее книг в России отправляются на Украину.

Известные под псевдонимом Вован и Лексус пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров позвонили писательнице от имени главы офиса Владимира Зеленского. В ходе этого разговора и прозвучало признание Людмилы Улицкой.

«Мои гонорары идут на Украину», - заявила в ходе разговора писательница.

Она добавила, что ей симпатичен Владимир Зеленский. Кроме того, писательница ответила российским пранкерам на вопрос, смущают ли ее теракты против журналистов из России, в том числе Дарьи Дугиной, которые организовали спецслужбы Украины.

«Не могу сказать, что мне очень нравится такая позиция, но у вас есть на это право», - сказала Улицкая.

Ранее Вован и Лексус провели беседу по видеосвязи с писателем Дмитрием Быковым* (признан в РФ иноагентом). Российские пранкеры притворились руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. В ходе беседы Быков* сказал, что ему обидно, когда убивают русских, однако при этом добавил, что претензий к Украине у него нет.

* Дмитрий Быков - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.