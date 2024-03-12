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МО РФ показало кадры уничтожения пусковой установки РСЗО HIMARS в зоне СВО

Видео демонстрирует яркий взрыв, после чего воздух наполняется густыми клубами дыма.
2024-03-12 14:41:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало кадры, на которых запечатлено уничтожение пусковой установки американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS.

На кадрах объективного контроля виден взрыв, после которого в воздух поднимаются густые клубы дыма.

Об уничтожении РСЗО, которую Киев получает от США в рамках военной помощи, ранее сообщило российское оборонное ведомство в сводке о проведении специальной военной операции. В каком конкретно районе ВСУ лишились установки, не уточняется.

Также в ходе брифинга Минобороны сообщило об освобождении Невельского и занятии более выгодных рубежей и позиций на Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РСЗО #HIMARS #МО РФ #СВО
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