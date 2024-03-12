В союзе военных ФРГ заявили об огромных проблемах германской армии

Вооруженные силы ФРГ сталкиваются с огромными проблемами, связанными с отсутствием должного финансирования. На данный момент ни одна из бригад не готова к выполнению задач. Об этом заявил глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер.

«У нас огромные проблемы во всех видах вооруженных сил, если оценивать с точки зрения выполнения задач и ситуации. Ни одна бригада армии не готова к выполнению заданий. Инвестирование сейчас имеет фундаментальное значение», - заявил Вюстнер в интервью телеканалу ARD.

По его словам, специальные фонды выделили бундесверу 100 миллиардов евро, но этой суммы недостаточно для решения всех проблем. Вюстнер считает, что финансирование армии следует увеличить как минимум в три раза. Он добавил, что 2024 год станет решающим для Германии, Европы и Украины.

Ранее сообщалось, что Берлин впервые со времен холодной войны разрабатывает комплексный план обороны. По словам командующего территориальным командованием Андре Бодеманна, значительная часть бундесвера может понадобиться для защиты восточного фланга НАТО.