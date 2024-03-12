Артиллеристы уничтожили «Краснополем» технику ВСУ при помощи лазерного наведения

Реальная боевая работа разведывательно-ударной батареи 238-ой гвардейской артиллерийской бригады группировки войск «Юг» в зоне спецоперации. Расчет действует слаженно и очень быстро.

«Выходят 2 техника, готовятся, выбирают направление ветра, самолет против ветра запускается - все», - рассказал оператор БПЛА с позывным Дикий.

Размах крыла «Орлана» - более 3-х метров, взлетать он может только с пусковой установки-катапульты. Сначала - обязательная проверка всех систем.

Наш «Орлан-30» летит по уже «проторенной дорожке». До него отработал разведывательный «Орлан-10» и обнаружил цели.

Огонь по противнику ведется управляемыми снарядами с головкой самонаведения «Краснополь». При этом наш беспилотник, «подсвечивающий» цель, находится от нее на расстоянии в 4 км и на высоте в 2 км.

«Допустим, здесь у нас цель находится, а здесь у нас беспилотник - он под углом подает целеуказание. в случае чего - мы работаем снарядом "Краснополь" и 100% попадание у нас», - рассказал командир разведывательно-ударной батареи с позывным Ладога.

Только за одну неделю наш расчет беспилотников помог уничтожить 5 орудий противника, 3 танка, несколько опорных пунктов. И даже поразить группу ВСУ - операторов БПЛА. Они, возле пикапа, готовились к запуску. Но взлететь не успели.

Артиллеристы и расчеты беспилотников работают всегда в связке - корректировка и «подсветка» с воздуха при ведении огня управляемыми снарядами позволяет добиться уничтожения цели с первого выстрела. И пока погода ясная - стальные птицы снова взмывают в небо.

Ранее уничтоживший САУ Krab российский расчет БПЛА показал, как поражает «Ланцетом» танк ВСУ. На видео «Ланцет» спикировал на танк противника, цель была поражена.

Материал подготовили Павел Кутаренко, Игнат Далакян и Николай Баранов.