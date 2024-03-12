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Старовойт сообщил о провальной попытке украинской ДРГ прорваться в Курскую область

В ходе стрелкового боя российским военным и пограничникам удалось предотвратить проникновение диверсантов.
Алексей Курильченко 2024-03-12 11:26:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости © Видео: Роман Старовойт, Telegram

Группа украинских диверсантов попыталась прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По словам Старовойта, ночью украинские боевики совершили массированную атаку с помощью беспилотников - они были уничтожены силами противовоздушной обороны. Утром был совершен обстрел поселка Теткино, диверсионная разведывательная группа противника попыталась прорваться на территорию населенного пункта.

В ходе пресечения попытки прорыва начался стрелковый бой - российским силам удалось отразить нападение. Старовойт выразил благодарность Погрануправлению ФСБ и Министерству обороны РФ за защиту территории России.

Ранее в Минобороны России сообщили об отражении атаки 25 украинских беспилотников по объектам на территории РФ, 11 из них были уничтожены в Курской области.  

#в стране и мире #Курская область #Диверсанты #роман старовойт #Теткино
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