Старовойт сообщил о провальной попытке украинской ДРГ прорваться в Курскую область

Группа украинских диверсантов попыталась прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По словам Старовойта, ночью украинские боевики совершили массированную атаку с помощью беспилотников - они были уничтожены силами противовоздушной обороны. Утром был совершен обстрел поселка Теткино, диверсионная разведывательная группа противника попыталась прорваться на территорию населенного пункта.

В ходе пресечения попытки прорыва начался стрелковый бой - российским силам удалось отразить нападение. Старовойт выразил благодарность Погрануправлению ФСБ и Министерству обороны РФ за защиту территории России.

Ранее в Минобороны России сообщили об отражении атаки 25 украинских беспилотников по объектам на территории РФ, 11 из них были уничтожены в Курской области.