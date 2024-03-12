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ФСБ предотвратила несколько попыток ВСУ нарушить госграницу РФ за два дня

В ходе отражения атак уничтожено более сотни украинских боевиков.
Алексей Курильченко 2024-03-12 12:24:01
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

С 10 марта украинские боевики предприняли несколько попыток нарушения государственной границы с Россией в Белгородской и Курской областях - все они были предотвращены. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

В ходе отражения атак было уничтожено более сотни боевиков, шесть танков, самоходная артиллерийская установка Caesar, 20 боевых бронированных машин и один опорный пункт. На данный момент продолжается нанесение ударов по украинским формирования на приграничной территории.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о попытке украинской ДРГ прорваться на территорию поселка Теткино. В результате стрелкового боя российские военные и пограничники отразили нападение.

 

#в стране и мире #Украина #Курская область #белгородская область #ФСБ РФ #нарушение границы
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