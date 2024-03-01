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В ХАМАС заявили о гибели не менее 70 заложников из-за израильских бомбардировок

По словам представителя боевого крыла палестинского движения Абу Убайда, ЦАХАЛ пытаются таким образом «избавиться от проблемы».
Глеб Владовский 2024-03-01 21:19:01
© Фото: IMAGO Khaled Daoud apa images Globallookpress

Официальный представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайда заявил, что не менее 70 заложников, удерживающихся палестинцами в секторе Газа погибли в результате атак Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

По его словам, ЦАХАЛ намеренно убивают пленников, чтобы «избавиться от проблемы».

«Мы подтверждаем, что число заложников, погибших в результате действий армии (Израиля - прим.ред.) в секторе Газа, может превышать 70», - сообщил Абу Убайда.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля атаковала мирных жителей во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа.

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