В ХАМАС заявили о гибели не менее 70 заложников из-за израильских бомбардировок

Официальный представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убайда заявил, что не менее 70 заложников, удерживающихся палестинцами в секторе Газа погибли в результате атак Армии обороны Израиля, передает ТАСС.

По его словам, ЦАХАЛ намеренно убивают пленников, чтобы «избавиться от проблемы».

«Мы подтверждаем, что число заложников, погибших в результате действий армии (Израиля - прим.ред.) в секторе Газа, может превышать 70», - сообщил Абу Убайда.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля атаковала мирных жителей во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа.