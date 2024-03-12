Армейская авиация ударила по украинской пехоте на Северодонецком направлении

Армейская авиация ВКС России нанесла удар по неприятельской пехоте на Северодонецком направлении. Об этом сообщило МО РФ.

Ударная группа вертолетов использовала неуправляемые ракеты. Командир экипажа Ми-28 с позывным Электрик заявил, что после получения задачи подготовка к вылету была осуществлена в кратчайшие сроки.

«Подошли на удаление, позволяющее безопасно выполнить применение средств поражения, отработали по заданным координатам, отвернули», - сказал Электрик.

Он добавил, что после нанесения удара вертолеты благополучно вернулись обратно в пункт дислокации.

Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили ФАБами опорные пункты и живую силу врага на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.