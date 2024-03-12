МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Армейская авиация ударила по украинской пехоте на Северодонецком направлении

Минобороны России сообщило, что в результате удара все цели были уничтожены.
2024-03-12 10:47:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация ВКС России нанесла удар по неприятельской пехоте на Северодонецком направлении. Об этом сообщило МО РФ.

Ударная группа вертолетов использовала неуправляемые ракеты. Командир экипажа Ми-28 с позывным Электрик заявил, что после получения задачи подготовка к вылету была осуществлена в кратчайшие сроки. 

«Подошли на удаление, позволяющее безопасно выполнить применение средств поражения, отработали по заданным координатам, отвернули», - сказал Электрик. 

Он добавил, что после нанесения удара вертолеты благополучно вернулись обратно в пункт дислокации.

Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили ФАБами опорные пункты и живую силу врага на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вертолеты #спецоперация #удар #армейская авиация #северодонецкое направление
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 