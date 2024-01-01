Вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотою в шесть километров

Действующий стратовулкан Ключевская Сопка, являющийся самым высоким исполином в Евразии, выбросил 1 января столб пепла высотою шесть километров. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на шесть километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 110 километров на северо-запад от вулкана», - говорится в сообщении KVERT.

В результате выброса незначительное количество пепла может осесть в населенных пунктах Тигильского района, а также в селе Майское Усть-Камчатского района.

В ночь на 31 декабря Ключевской выбросил столб пепла в 6,5 километров. Шлейф протянулся на 71 километр на северо-запад. Вулкану был присвоен оранжевый уровень авиационной опасности.