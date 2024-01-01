МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотою в шесть километров

На Камчатке шлейф пепла от вулкана Ключевской протянулся на 110 километров.
Елизавета Егорова 2024-01-01 06:06:01
© Фото: Александр Пирагис, РИА Новости

Действующий стратовулкан Ключевская Сопка, являющийся самым высоким исполином в Евразии, выбросил 1 января столб пепла высотою шесть километров. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на шесть километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 110 километров на северо-запад от вулкана», - говорится в сообщении KVERT.

В результате выброса незначительное количество пепла может осесть в населенных пунктах Тигильского района, а также в селе Майское Усть-Камчатского района.

В ночь на 31 декабря Ключевской выбросил столб пепла в 6,5 километров. Шлейф протянулся на 71 километр на северо-запад. Вулкану был присвоен оранжевый уровень авиационной опасности.

#в стране и мире #Камчатка #вулкан #выброс пепла #ключевской
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»