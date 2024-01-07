Теннисист Андрей Рублев стал чемпионом первого турнира ATP в новом сезоне

Российский теннисист Андрей Рублев занял первое место в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Гонконге. Спортсмен обыграл в финале финского коллегу Эмиля Руусувуори.

Встреча теннисистов на корте продлилась два сета, или 1 час и 17 минут. Российский спортсмен одержал победу со счетом 6:4, 6:4, реализовав за время матча два брейк-поинта и пять раз подав навылет.

Для Рублева это первый титул на турнирах ATP в начавшемся сезоне и 15-й в карьере. Теннисист занимает пятое место в рейтинге ATP, Руусувуори же занимает 69-ю строчку таблицы.

Андрей Рублев встретился с теннисистом-соотечественником Даниилом Медведевым в групповом этапе Итогового турнира ATP 14 ноября 2023 года. В ходе полуторачасового матча Медведев одержал победу над пятой ракеткой мира со счетом 6:4, 6:2.