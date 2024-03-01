В России начал работу сайт кадровой программы «Время героев» для участников СВО

Начал работу сайт кадровой программы «Время героев» для участников специальной военной операции.

Саму программу анонсировал президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.

«Подлинная, настоящая элита - это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», - сказал тогда Путин.

Программа будет строиться по стандартам Высшей школы госуправления и конкурса «Лидеры России». Наставниками для прошедших отбор участников станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, а также главы регионов и крупнейших компаний страны.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил требования, предъявляемые к участникам программы «Время героев».