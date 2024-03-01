МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В России начал работу сайт кадровой программы «Время героев» для участников СВО

Программа «Время героев» ставит задачу подготовить высококвалифицированных руководителей из прошедших отбор участников спецоперации.
Тимур Шерзад 2024-03-01 18:15:01
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Начал работу сайт кадровой программы «Время героев» для участников специальной военной операции. 

Саму программу анонсировал президент России Владимир Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. 

«Подлинная, настоящая элита - это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», - сказал тогда Путин. 

Программа будет строиться по стандартам Высшей школы госуправления и конкурса «Лидеры России». Наставниками для прошедших отбор участников станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, а также главы регионов и крупнейших компаний страны. 

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил требования, предъявляемые к участникам программы «Время героев». 

#в стране и мире #сайт #время героев #Кадровая программы
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 