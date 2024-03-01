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В Кремле перечислили требования к участникам кадровой программы «Время героев»

Дмитрий Песков отметил, что цель программы - подготовить компетентных, высококвалифицированных руководителей для государственных структур.
Тимур Шерзад 2024-03-01 13:08:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил требования, предъявляемые к участникам кадровой программы «Время героев», цель которой - подготовить высококвалифицированных руководителей для государственной власти из участников спецоперации. 

Песков отметил, что участник программы должен иметь российское гражданство, высшее образование, а также опыт управления людьми. Кроме этого, он должен быть ветераном или участником специальной военной операции и не иметь судимостей. 

По итогам работы программы, отметил Дмитрий Песков, должна сформироваться команда управленцев для выдвижения на различные государственные должности. 

Эта программа будет реализовываться на базе мастерской управления «Сенеж» и РАНХиГС. При этом для военных, которые находятся в зоне СВО, будут созданы специальные центры в зоне специальной военной операции.  

Напомним, о программе «Время героев» вчера в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что герои специальной военной операции должны выходить на ведущие позиции в образовании, бизнесе, государственном управлении. Эти люди в итоге должны возглавить регионы и предприятия. 

#в стране и мире #Кремль #Дмитрий Песков #время героев #Кадровая программа
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