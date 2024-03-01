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«Годы ехать, 20 минут воевать и тут же сгореть»: боец прокомментировал уничтожение Abrams

На танк Abrams украинские боевики возлагали немалые надежды, но оказалось, что он уничтожается ничуть не хуже других.
2024-03-01 18:54:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащий из 15-й мотострелковой бригады с позывным Коловрат едко прокомментировал быстрое уничтожение американского танка Abrams, на который возлагали надежды украинские боевики. 

«Не ожидали, что он будет два года ехать, 20 минут воевать и нам потребуется всего четыре минуты, чтобы его сжечь», - заявил «Звезде» Коловрат. 

Боец добавил, что Abrams до сих пор находится на том месте, где был подбит. К нему пыталась подъехать БРЭМ для эвакуации, но она была поражена огнем нашей артиллерии. 

Ранее Коловрат признался, что хочет, чтобы дети топали ногами по подбитому Abrams, если получится эвакуировать его в тыл. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бронетехника #танк #Abrams #наш эксклюзив #Коловрат
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