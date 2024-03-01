Военнослужащий из 15-й мотострелковой бригады с позывным Коловрат едко прокомментировал быстрое уничтожение американского танка Abrams, на который возлагали надежды украинские боевики.

«Не ожидали, что он будет два года ехать, 20 минут воевать и нам потребуется всего четыре минуты, чтобы его сжечь», - заявил «Звезде» Коловрат.

Боец добавил, что Abrams до сих пор находится на том месте, где был подбит. К нему пыталась подъехать БРЭМ для эвакуации, но она была поражена огнем нашей артиллерии.

Ранее Коловрат признался, что хочет, чтобы дети топали ногами по подбитому Abrams, если получится эвакуировать его в тыл.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.