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Российские артиллеристы уничтожили ДРГ ВСУ, пытавшуюся форсировать Днепр

Артиллерийские подразделения ВДВ точным попаданием уничтожили плавсредства с десантом ВСУ на воде и у правого берега Днепра.
2024-03-11 08:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся форсировать Днепр. Кадры боевой работы артиллеристов опубликовало Минобороны России.

Десантники-артиллеристы при корректировке огня с помощью беспилотника нанесли удары из 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» по противнику как у правого берега Днепра, так и непосредственно на воде.

Российские бойцы ударили по пристрелянным участкам местности на воде, а также по координатам разведанных целей, в результате чего были поражены моторные лодки с личным составом в движении и плавсредства с десантом ВСУ у правого берега Днепра, готовившиеся к отплытию. Оператор БПЛА зафиксировал попадание и уничтожение целей.

Ранее расчет артиллерии группировки войск «Днепр» поразил РЛС противника на правом берегу Днепра. После выявления позиции радиолокационной станции ВСУ операторами БПЛА «Орлан-10» расчет САУ «Мста-С» ударил по координатам цели высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь» и уничтожил РЛС противника с 20 километров.

Материал подготовили Никита Черненко и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #спецоперация #МО РФ #ВДВ РФ #СВО #группировка войск «Днепр» #украинская ДРГ
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