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Артиллеристы уничтожили снарядом «Краснополь» РЛС противника за Днепром

Навели удар артиллерии бойцы расчета БПЛА «Орлан-10», сообщившие координаты вражеской РЛС на командный пункт.
2024-03-10 07:40:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» группировки войск «Днепр» выявили новые цели на позициях боевиков и скорректировали огонь авиации и артиллерии. Кроме того, дроны зафиксировали поражение назначенных объектов.

Одним из них стала радиолокационная станция националистов на правом берегу Днепра. Ее координаты незамедлительно были переданы на командный пункт, где приняли решение о нанесении удара высокоточным корректируемым боеприпасом «Краснополь».

Удар по цели нанес расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С», станцию уверенно поразили с 20 километров.

«Спектр задач довольно-таки широкий, задачи воздушной разведки, корректировки артиллерии, авиации, сопровождение колон противника. Враг хорошо маскируется и находится под постоянным наблюдением, один беспилотник сменяет другой, чтобы не прерывалась воздушная разведка», - рассказал командир роты БПЛА с позывным «Степь».

Военнослужащие группировки войск «Днепр» ежедневно с помощью беспилотников наблюдают за правым берегом Днепра. Там они отслеживают передвижения противника, наводят на цели FPV-дроны и осуществляют корректировку артиллерийских ударов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #Орлан-10 #РЛС #краснополь #Днепр
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