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Подбивший Abrams боец рассказал, как загорелся американский танк

Вражеский танк остановился после того, как попали в тыльную кормовую часть.
Андрей Лазарев 2024-03-01 17:44:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Оператор FPV-дрона 15-й отдельной Александрийской мотострелковой бригады с позывным Рассвет рассказал «Звезде», как ему удалось подбить американский танк Abrams.

Военнослужащий признался, что готов уничтожать любую технику врага, которая может помешать нашим военнослужащим выполнять боевую работу, в том числе поставляемую Киеву странами НАТО. Находясь на позиции, бойцы ВС РФ уже ожидали прибытия вражеской техники.

«Убедились, что это Abrams. Сразу начали работать. Первым бортом его остановили. В тыльную кормовую часть попали, он останавливался. Незамедлительно подняли второй борт. Ударили ему под башню сзади. Произошло возгорание боекомплекта, и он начал просто гореть», - поделился военнослужащий.

Минобороны России официально подтвердило уничтожение американского танка Abrams в зоне СВО 27 февраля. По информации ведомства, он был подбит на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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