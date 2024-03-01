МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Болгария полностью отказалась от российской нефти

В Софии приняли решение досрочно отказаться от российских энергоресурсов.
Глеб Владовский 2024-03-01 17:23:01
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, FlagMo, imagebroker, Globallookpress

Болгария с 1 марта полностью прекратила импорт российской нефти, передает Интерфакс со ссылкой на EFE.

Уточняется, что несмотря на то, что Болгария и несколько стран ЕС получили разрешение из Брюсселя импортировать нефть из РФ до конца 2024 года, власти Софии решили отказаться от российских энергоресурсов досрочно.

Также, по данным материала, София ввела 60% налог на единственный в стране нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Лукойлу, который может быть снижен до 15% после продажи активов, а также проведении на предприятии модернизации оборудования под нероссийские сорта нефти.

Ранее сообщалось, что Россия за 2023 год поставила в Евросоюз энергоресурсы общей стоимостью в 23 млрд евро.

#в стране и мире #нефть #ЕС #Болгария #Импорт #энергоресурсы
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 