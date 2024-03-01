Болгария полностью отказалась от российской нефти

Болгария с 1 марта полностью прекратила импорт российской нефти, передает Интерфакс со ссылкой на EFE.

Уточняется, что несмотря на то, что Болгария и несколько стран ЕС получили разрешение из Брюсселя импортировать нефть из РФ до конца 2024 года, власти Софии решили отказаться от российских энергоресурсов досрочно.

Также, по данным материала, София ввела 60% налог на единственный в стране нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий Лукойлу, который может быть снижен до 15% после продажи активов, а также проведении на предприятии модернизации оборудования под нероссийские сорта нефти.

Ранее сообщалось, что Россия за 2023 год поставила в Евросоюз энергоресурсы общей стоимостью в 23 млрд евро.