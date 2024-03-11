Средства ПВО перехватили шесть украинских БПЛА в двух российских областях

Российские средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, нацеленных на удары по объектам на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА самолетного типа были обнаружены этой ночью над территорией Брянской и Орловской областей. Силы ПВО предотвратили террористическую атаку, перехватив и уничтожив вражеские беспилотники.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области и два БПЛА над территорией Орловской области», - говорится в заявлении Минобороны.

Ранее силы ПВО России уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Согласно информации МО РФ, российские военнослужащие пресекли попытку совершить террористическую атаку примерно в 18:15 по московскому времени.