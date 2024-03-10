Силы ПВО России уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Над территорией Белгородской области российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

По сообщению МО РФ, около 18:15 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации.

В российском оборонном ведомстве отметили, что киевский режим попытался применить беспилотный летательный аппарат самолетного типа.