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Силы ПВО России уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Российские ПВО пресекли попытку террористической атаки киевского режима над Белгородской областью около 18:15 по московскому времени.
2024-03-10 19:40:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Над территорией Белгородской области российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

По сообщению МО РФ, около 18:15 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории Российской Федерации.

В российском оборонном ведомстве отметили, что киевский режим попытался применить беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

#армия #пво #беспилотник #бпла #белгородская область
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