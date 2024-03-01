МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК РФ полностью прекратил дело блогера Лерчек и ее мужа

Дело закрыто из-за отсутствия состава преступления, а со счетов и имущества супругов снят арест.
Глеб Владовский 2024-03-01 16:26:01
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Главное следственное управление Следственного комитета РФ полностью прекратило дело в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема Чекалина, передает ТАСС.

«Сегодня было прекращено уголовное дело Чекалиных по второму эпизоду, который касался обвинения в легализации денежных средств», - сообщил агентству адвокат супружеской пары Константин Третьяков.

Он добавил, что причиной послужило отсутствие состава преступления, а со счетов и имущества супругов снят арест.

Ранее сообщалось, что СК прекратил уголовное дело по первому эпизоду, связанному с неуплатой налогов, после чего с обвиняемых были сняты все ограничения, в том числе на использование соцсетей.

Напомним, что в отношении Валерии Чекалиной и ее мужа возбудили два дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ), второе - отмывания 130 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

#Россия #СК РФ #Уголовное дело #валерия чекалина #лерчек
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 