Адвокат Добровинский заявил, что у Промеса есть шансы получить гражданство РФ

Россия не выдаст приговоренного к тюремному сроку в Голландии футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, так как между нашими странами отсутствует договор об экстрадиции. Об этом «Звезде» рассказал российский юрист, адвокат Александр Добровинский.

«Между Королевством Нидерланды и Российской Федерацией не существует договор о взаимной выдаче, поэтому мы его не выдадим в любом случае. А если станет россиянином, то и подавно», - отметил юрист.

Он пояснил, что Промес вправе рассчитывать на получение российского паспорта.

«Я думаю, что он вернется в Россию, подаст снова документы на гражданство. Если он пять лет жил здесь, наверное, у него есть шансы. Хотя он уже подавал, и там что-то застопорилось. Я знаю почему. До пяти лет требуется справка о несудимости, и он ее не представил очевидно, насколько я знаю из СМИ. Его ходатайство о гражданстве было приостановлено. Но если он прожил 5 лет, он может обойтись и без этой справки», - добавил эксперт.

Александр Добровинский выразил уверенность, что Промес будет и дальше играть в «Спартаке».

Напомним, что суд Амстердама приговорил игрока московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. Сейчас спортсмен находится вместе с командой на сборах в ОАЭ.