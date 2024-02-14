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Адвокат Добровинский заявил, что у Промеса есть шансы получить гражданство РФ

Российский юрист напомнил, что между Москвой и Амстердамом нет договора о выдаче, поэтому не может и речи идти об экстрадиции футболиста «Спартака» Промеса.
Ирина Елагина 2024-02-14 15:07:01
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия не выдаст приговоренного к тюремному сроку в Голландии футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, так как между нашими странами отсутствует договор об экстрадиции. Об этом «Звезде» рассказал российский юрист, адвокат Александр Добровинский.

«Между Королевством Нидерланды и Российской Федерацией не существует договор о взаимной выдаче, поэтому мы его не выдадим в любом случае. А если станет россиянином, то и подавно», - отметил юрист.

Он пояснил, что Промес вправе рассчитывать на получение российского паспорта.

«Я думаю, что он вернется в Россию, подаст снова документы на гражданство. Если он пять лет жил здесь, наверное, у него есть шансы. Хотя он уже подавал, и там что-то застопорилось. Я знаю почему. До пяти лет требуется справка о несудимости, и он ее не представил очевидно, насколько я знаю из СМИ. Его ходатайство о гражданстве было приостановлено. Но если он прожил 5 лет, он может обойтись и без этой справки», - добавил эксперт.

Александр Добровинский выразил уверенность, что Промес будет и дальше играть в «Спартаке».

Напомним, что суд Амстердама приговорил игрока московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде кокаина. Сейчас спортсмен находится вместе с командой на сборах в ОАЭ.

#Футбол #Спартак #Уголовное дело #наш эксклюзив #Квинси Промес
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