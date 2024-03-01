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Опубликованы кадры пуска баллистической ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк

Цель пуска - подтвердить тактико-технические и летные характеристики ракетного комплекса.
2024-03-01 16:21:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК «Ярс» с испытательного космодрома Плесецк. 

Пуск был произведен расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения. МО РФ уточнило, что баллистическая ракета была оснащена разделяющейся головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура, который находится на полуострове Камчатка. 

Российское оборонное ведомство заявило, что целью пуска стало подтверждение тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса.

Кроме этого, военнослужащие отработали и порядок передислокации стартовой батареи ПГРК «Ярс» в удаленный район с подготовкой
и проведением пуска.

В Минобороны России подчеркнули, что все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Плесецк #Ярс #пгрк #Учебно-боевой пуск
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