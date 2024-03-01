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Минобороны сообщило об учебно-боевом пуске ракеты ПГРК «Ярс»

Ракета была запущена с космодрома Плесецк, учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на Камчатке.
2024-03-01 16:17:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ сообщило об учебно-боевом пуске ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» по полигону на Камчатке.

«Расчетом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Ракету запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области, уточнили в Минобороны.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части.

Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РВСН #Ярс #пгрк
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