Американский журналист Такер Карлсон, который назвал «глупой вещью» денацификацию, многого не понимает, хотя он старается выслушать разные точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Представитель Кремля считает, что Карлсон имеет свое мировоззрение. По словам Пескова, американский журналист со многим не согласен, но его отличает желание слушать разные точки зрения.

«Он многого не понимает, но он слушает. Этим он отличается от других», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что факт беседы с российским лидером не означает, что кто-то пытался «обратить в свою веру» иностранного журналиста.

Ранее Такер Карлсон назвал моральным преступлением срыв экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном мирных переговоров в 2022 году. По мнению американского журналиста, это не стало победой киевского режима, но принесло выгоду со стороны Запада.