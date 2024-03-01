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Песков заявил, что Карлсон многое не понимает, но слушает разные точки зрения

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что факт беседы Карлсона с Путиным не означает, что его кто-то пытался «обратить в свою веру».
Игнат Далакян 2024-03-01 13:50:01
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Американский журналист Такер Карлсон, который назвал «глупой вещью» денацификацию, многого не понимает, хотя он старается выслушать разные точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Представитель Кремля считает, что Карлсон имеет свое мировоззрение. По словам Пескова, американский журналист со многим не согласен, но его отличает желание слушать разные точки зрения.

«Он многого не понимает, но он слушает. Этим он отличается от других», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что факт беседы с российским лидером не означает, что кто-то пытался «обратить в свою веру» иностранного журналиста.

Ранее Такер Карлсон назвал моральным преступлением срыв экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном мирных переговоров в 2022 году. По мнению американского журналиста, это не стало победой киевского режима, но принесло выгоду со стороны Запада.

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