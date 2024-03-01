Песков назвал безответственными слова Остина о войне с Россией

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о вооруженном конфликте с Россией является очередным безответственным заявлением стран Запада. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Как отметил пресс-секретарь, слова главы американского оборонного ведомства показывают, что НАТО считает Украину своей территорией. Таким образом, заявление шефа Пентагона стало показателем того, что проведение спецоперации было необходимо.

«Заявление Ллойда Остина про войну с Россией - это еще одно безответственное заявление Запада, оно доказывает тот факт, что НАТО считает Украину своей территорией, тем самым подтверждая необходимость СВО», - подчеркнул Песков.

Ллойд Остин заявил во время своего выступления в конгрессе в четверг, что поражение Украины в спецоперации будет означать, что НАТО рано или поздно столкнется в вооруженном конфликте с Россией. До этого президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что страны НАТО могут в будущем отправить свои войска на Украину.