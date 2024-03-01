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Песков назвал безответственными слова Остина о войне с Россией

Притязания Запада на Украину вновь подтверждают необходимость проведения спецоперации.
Никита Черненко 2024-03-01 13:44:01
© Фото: Rod Lamkey, Keystone Press Agency, Globallookpress

Заявление министра обороны США Ллойда Остина о вооруженном конфликте с Россией является очередным безответственным заявлением стран Запада. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Как отметил пресс-секретарь, слова главы американского оборонного ведомства показывают, что НАТО считает Украину своей территорией. Таким образом, заявление шефа Пентагона стало показателем того, что проведение спецоперации было необходимо.

«Заявление Ллойда Остина про войну с Россией - это еще одно безответственное заявление Запада, оно доказывает тот факт, что НАТО считает Украину своей территорией, тем самым подтверждая необходимость СВО», - подчеркнул Песков.

Ллойд Остин заявил во время своего выступления в конгрессе в четверг, что поражение Украины в спецоперации будет означать, что НАТО рано или поздно столкнется в вооруженном конфликте с Россией. До этого президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что страны НАТО могут в будущем отправить свои войска на Украину.

#Россия #в стране и мире #сша #Пентагон #вооруженный конфликт #Дмитрий Песков #Ллойд Остин
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