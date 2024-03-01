МО РФ сообщило о нанесении 23 групповых ударов по инфраструктуре врага за неделю

За неделю Вооруженные силы России нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, РСЗО и беспилотниками по военной инфраструктуре и пунктам дислокации противника. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса Украины, которые производили разведывательно-ударные беспилотники, арсеналам и базам ГСМ для военной техники противника.

Кроме этого, поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, а также украинских националистических формирований и иностранных наемников.

Игорь Конашенков заявил, что все назначенные объекты были поражены.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт врага на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.