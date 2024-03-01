МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ сообщило о нанесении 23 групповых ударов по инфраструктуре врага за неделю

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что все назначенные объекты поражены.
2024-03-01 13:20:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

За неделю Вооруженные силы России нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием, РСЗО и беспилотниками по военной инфраструктуре и пунктам дислокации противника. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса Украины, которые производили разведывательно-ударные беспилотники, арсеналам и базам ГСМ для военной техники противника. 

Кроме этого, поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, а также украинских националистических формирований и иностранных наемников.

Игорь Конашенков заявил, что все назначенные объекты были поражены.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило, что экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России уничтожили опорный пункт врага на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Высокоточное оружие #Инфраструктура Украины #групповые удары
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 