Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт врага на Авдеевском направлении

Штурмовики Су-25 ВКС России разнесли на куски украинский опорный пункт на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Экипажи самолетов выполняли боевую задачу в интересах группировки войск «Центр». Удар был нанесен неуправляемыми ракетами С-8 с кабрирования.

В МО РФ уточнили, что штурмовики шли на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.

Выпустив ракеты, летчики выполнили противоракетный маневр, также применив тепловые ловушки. После этого самолеты вернулись на аэродром, чтобы подготовиться к следующему вылету.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 уничтожили с помощью ФАБ-500 скопление живой силы ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.