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Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт врага на Авдеевском направлении

Штурмовики действовали в составе боевых пар, приближаясь к цели на предельно малой высоте с огибанием рельефа.
2024-03-01 11:45:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Штурмовики Су-25 ВКС России разнесли на куски украинский опорный пункт на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Экипажи самолетов выполняли боевую задачу в интересах группировки войск «Центр». Удар был нанесен неуправляемыми ракетами С-8 с кабрирования. 

В МО РФ уточнили, что штурмовики шли на предельно малой высоте, огибая рельеф местности. 

Выпустив ракеты, летчики выполнили противоракетный маневр, также применив тепловые ловушки. После этого самолеты вернулись на аэродром, чтобы подготовиться к следующему вылету. 

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 уничтожили с помощью ФАБ-500 скопление живой силы ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #Су-25 #Авдеевское направление
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