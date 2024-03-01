Расчет Д-20 показал, как использует рыболовную сеть для защиты от дронов ВСУ

Командир отдельного артиллерийского дивизиона с позывным «Днепр» приехал на позицию самого результативного взвода в его подразделении, которое, в свою очередь, уже несколько месяцев подряд остается самым часто и точно работающим на заданном направлении. Командир расчета гаубицы Д-20 рассказал, что в среднем за сутки бойцы выпускают около 20 снарядов.

Бывают периоды, когда противник активизируется, а особенно когда начинает бить по населенным пунктам, попадая в почтовые отделения, магазины, сельские фельдшерские пункты, школы и детские сады. И тогда расход боеприпасов у «двацаток» существенно увеличивается. Кочевые группы противника, вооруженные минометами, как будто натасканы вести боевые действия исключительно с мирными жителями, говорят артиллеристы.

Командир взвода с позывным «Сыч» рассказал об уничтожении одной из таких групп. Вообще он с сослуживцами специализируется на целях внеплановых, сложных, требующих молниеносной реакции и взаимопонимания с нашими ребятами-разведчиками. Такими, например, как вражеский пикап, которые едет по проселочной дороге со скоростью больше 70-ти километров в час. Или минометный расчет, который успевает сбежать в укрытие раньше, чем его настигнет огонь наших орудий.

«Ввиду хитрости этого расчета минометного - пока мы открывали огонь, они успевали уйти в укрытие, оставляя миномет как стационарную пушку - пришлось работать с двух стволов и выманивать противника. Скажем так, не дали ему уйти в укрытие, выманили. Работали одновременно и по стволу миномета, и по расчету, по личному составу», - вспоминает «Сыч».

Чтобы работа на позиции была наиболее эффективной, бойцы следуют последней тенденции фронтовой оборонительной моды этого весеннего сезона - они используют рыболовную сеть в качестве защиты от дронов. Принцип действия следующий: бытовой либо fрv-беспилотник подлетает, путается в рыболовной снасти и тем самым с большой долей вероятности не детонирует.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Анатолия Бородкина.

Ранее оператор БПЛА показал спасающихся бегством из Ласточкино военнослужащих ВСУ. На опубликованных кадрах можно увидеть также разрушенные из-за обстрелов боевиков дома и строения в населенном пункте.