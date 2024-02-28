Оператор БПЛА показал спасающихся бегством из Ласточкино военнослужащих ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного от боевиков ВСУ населенного пункта Ласточкино. На них можно увидеть многочисленные разрушенные и сильно поврежденные дома - как сообщили российские бойцы, при бегстве враг активно обстреливал населенный пункт.

«При уходе противник применял по населенному пункту реактивные системы залпового огня «Град», также применялись танки, минометы и кассетные боеприпасы. Сами видите - все разрушено, потому что противник жестко огрызался, но они понимали, что они не удержат позиции и хотели хоть какой-то мелкий урон нанести нашим войскам», - рассказал заместитель командира мотострелковой бригады группировки войск «Центр» с позывным «Енисей».

На видео также попали украинские боевики, оставляющие свои позиции под натиском штурмовых подразделений группировки войск «Центр». Оператор БПЛА зафиксировал, как они спасаются бегством из занятого российскими военнослужащими Ласточкино.

Подразделения ВСУ сейчас пытаются обстреливать поселок из дальнобойной артиллерии и при помощи дронов-камикадзе. По словам наших бойцов, они применяют в том числе фосфорные боеприпасы.

«Фосфорные боеприпасы они очень часто и активно применяют по нам, хотя запрещены эти боеприпасы Женевской конвенцией», - сообщил «Енисей».

Убегая из поселка, боевики оставили оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой. В ближайшее время к работе по ликвидации минной опасности в населенном пункте и уничтожению взрывоопасных предметов приступят отряды саперов ВС РФ.

Ранее сообщалось о полном освобождении Ласточкино российскими военнослужащими. Населенный пункт освободили бойцы группировки войск «Центр».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.