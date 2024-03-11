WADA указало точное число спортсменов из РФ, наказанных на основе данных из LIMS

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о вынесении обвинительных приговоров 250 российским спортсменам после перепроверки данных московской лаборатории (LIMS). Об этом говорится на сайте организации.

Еще 32 спортсменам из РФ предъявлены обвинения и по 106 делам продолжаются расследования, цитирует РИА Новости сообщение агентства. Также WADA пишет, что расследование ситуации с LIMS продолжает быть «успешным».

В 2019 году WADA сообщило о том, что получило информацию из базы московской антидопинговой лаборатории. Спустя некоторое время Россию обвинили в манипулировании этими данными. Наших спортсменов отстранили от участия в крупных международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских и Паралимпийских играх на четыре года, позднее этот срок сократили до двух лет.

Ранее президент WADA Витольд Банька пригрозил санкциями потенциальным участникам Игр дружбы, которые должны состояться в России с 15 по 29 сентября 2024 года. Он заявил, что участие в этом мероприятии может «повлечь за собой последствия».